Американский экс-разведчик Риттер заявил, что спецназ США оказывает помощь ВСУ на Украине

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что американский спецназ оказывает помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на территории страны.

«Я говорил о том, что американский спецназ находится на территории Украины, еще в апреле. И я был прав. Сейчас уже СМИ также говорят об их присутствии», — подчеркнул экс-разведчик.

Риттер добавил, что западные инструкторы обучают украинских бойцов обращению с новым оружием, а спецназ отвечает за передачу оборудования и разведывательных данных для ВСУ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не желают эскалации вероятного военного конфликта с Россией на Украине и не собираются отправлять свои войска на украинскую территорию.

