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22:48, 13 ноября 2022Мир

Постпредство РФ обвинило Запад в желании узаконить кражу российских активов

Постпредство РФ при ООН: ГА не может создать механизм по взиманию «репараций» с России
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН не может создать механизм по взиманию «репараций» с России, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Дипломат обвинил Запад в желании узаконить присвоение российских активов. По его словам, механизм взимания «репараций», который западные государства хотят провести через Генассамблею ООН 14 ноября, предназначен для того, чтобы придать легитимность присвоению замороженных российских активов.

Полянский отметил, что «подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом». «Бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить, а точнее попросту украсть, замороженные на Западе российские активы», — объяснил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что «России необходимо выплатить Украине военные репарации».

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Марина Совина
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