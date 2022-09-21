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В Польше призвали Россию заплатить Украине репарации

Президент Польши Дуда заявил о необходимости России выплатить Украине репарации
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что «России необходимо выплатить Украине военные репарации». Его слова приводит РИА Новости.

Свою 28-минутную речь Дуда посвятил Украине. В ходе выступления он призвал Россию заплатить Украине военные репарации. «Нет справедливости без компенсаций», — подчеркнул Дуда.

Рассуждая о ситуации на Украине, польский лидер намекнул на военные репарации, которые Варшава требует от Берлина. «Это касается наших дней, но касается и нерешенных вопросов прошлого», — отметил он.

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«Я говорю это как польский президент, президент страны, которая пережила страшный опыт Второй мировой войны, которая была в огромной части разрушена, потеряла шесть миллионов граждан, в том числе три миллиона граждан Польши еврейской национальности», — подчеркнул Дуда.

Глава государства добавил, что Польша «не перестанет предпринимать действия» для «привлечения России к ответственности за нарушение международного права». По его словам, Варшава уже взаимодействует «с Международным уголовным судом и Международным судом с целью поиска самых эффективных способов идентификации и поиска виновных».

Ранее Дуда поддержал идею потребовать репарации от России. «Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться», — заявил он.

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Марина Совина
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