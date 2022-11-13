Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:30, 13 ноября 2022Мир

Байден прокомментировал результаты промежуточных выборов в США

CNN: президент США Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден, комментируя результаты промежуточных выборов в США, где контроль над Сенатом получают демократы, заявил, что доволен итогами голосования. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы снова получили большинство [в Сенате]. Сейчас мы сконцентрированы на Джорджии. Мы довольны тем, как обстоят дела», — сказал Байден в ходе выступления перед журналистами в Камбодже. Трансляцию вел телеканал CNN.

По словам американского лидера, сохранение демократами контроля над верхней палатой Конгресса стало «отражением квалификации кандидатов».

По прогнозу NBC, демократы могут сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США благодаря предполагаемой победе действующего сенатора-демократа Кэтрин Кортез Масто на промежуточных выборах в штате Невада.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минфин Британии обвинил Россию в рецессии
Власти заявили о грандиозных разрушениях Каховской ГЭС
Загитова показала тренировку по боксу
Врач призвал отказаться от водки и горячей картошки при лечении ОРВИ
Байден прокомментировал результаты промежуточных выборов в США
Маск сообщил о возможном возвращении Twitter Blue
Раскрыты подробности биографии первого владельца Елисеевского магазина
Юрист рассказала россиянам о положенной работнику премии
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Демократам спрогнозировали победу на выборах в Сенат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.