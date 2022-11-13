Байден прокомментировал результаты промежуточных выборов в США

CNN: президент США Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов

Президент США Джо Байден, комментируя результаты промежуточных выборов в США, где контроль над Сенатом получают демократы, заявил, что доволен итогами голосования. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы снова получили большинство [в Сенате]. Сейчас мы сконцентрированы на Джорджии. Мы довольны тем, как обстоят дела», — сказал Байден в ходе выступления перед журналистами в Камбодже. Трансляцию вел телеканал CNN.

По словам американского лидера, сохранение демократами контроля над верхней палатой Конгресса стало «отражением квалификации кандидатов».

По прогнозу NBC, демократы могут сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США благодаря предполагаемой победе действующего сенатора-демократа Кэтрин Кортез Масто на промежуточных выборах в штате Невада.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.