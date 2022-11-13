Риши Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20

Премьер Британии Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20 в Индонезии

Великобритания подвергнет критике политику президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» G20 в Индонезии. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на заявление британского премьер-министра Риши Сунака.

По словам политика, речь идет о действиях России на Украине и о якобы разрушительных шагах Москвы в отношении международного сотрудничества и вопросов суверенитета.

«На этом саммите G20 не будет все как обычно. Мы подвергнем критике режим Путина», — заверил Сунак.

Ранее глава Минфина королевства Джереми Хант заявил, что ответственность за рецессию в Британии лежит на России. По его словам, именно Москва создала в мире ситуацию, которая привела к инфляции и росту процентных ставок. Хант уверен, что Великобритания «лишилась стабильности» из-за действий России на Украине.