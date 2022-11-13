Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:55, 13 ноября 2022Мир

Риши Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20

Премьер Британии Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20 в Индонезии

Фото: Hannah McKay / Reuters

Великобритания подвергнет критике политику президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» G20 в Индонезии. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на заявление британского премьер-министра Риши Сунака.

По словам политика, речь идет о действиях России на Украине и о якобы разрушительных шагах Москвы в отношении международного сотрудничества и вопросов суверенитета.

«На этом саммите G20 не будет все как обычно. Мы подвергнем критике режим Путина», — заверил Сунак.

Ранее глава Минфина королевства Джереми Хант заявил, что ответственность за рецессию в Британии лежит на России. По его словам, именно Москва создала в мире ситуацию, которая привела к инфляции и росту процентных ставок. Хант уверен, что Великобритания «лишилась стабильности» из-за действий России на Украине.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Демократам спрогнозировали сохранение контроля над Сенатом
Раскрыты связанные с расстрелом директора Елисеевского магазина подробности
Раскрыты польза и вред какао
В Греции осудили поставки вооружений Украине
Захарова рассказала о получасовом опоздании Байдена на саммит в Камбодже
В Приморье сняли фильм о коренных малых народах Дальнего Востока
В российском городе мужчина погиб в ходе массовой драки со стрельбой
Риши Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20
В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине
Байден заявил об укреплении переговорной позиции с Си Цзиньпином
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.