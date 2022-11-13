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05:46, 13 ноября 2022Мир

Минфин Британии обвинил Россию в рецессии

Глава Минфина Хант заявил, что ответственность за рецессию в Британии лежит на России

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Ответственность за рецессию в Британии лежит на России, заявил глава Минфина королевства Джереми Хант. По его словам, именно Москва создала в мире ситуацию, которая привела к инфляции и росту процентных ставок. Такое заявление министр сделал в интервью газете The Times.

Хант уверен, что Соединенное Королевство «лишилось стабильности» из-за действий России на Украине.

Это рецессия с маркировкой "сделано в России", и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту

Джереми ХантКанцлер казначейства Великобритании

По словам британского министра, нормализировать экономическую ситуацию в стране удастся, если правительство вместе с Банком Англии смогут взять под контроль инфляцию.

Тогда мы сможем и сдерживать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке, который сейчас наиболее очевиден для людей, а также стоимость заимствований для бизнеса, и у нас будет шанс вернуть все на круги своя

Джереми ХантКанцлер казначейства Великобритании
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Затяжная рецессия

В августе аналитики Национального института экономических и социальных исследований Великобритании (NIESR) пообещали стране наступление астрономической инфляции уже в следующем году. Затяжная рецессия продлится как минимум до 2023 года и затронет миллионы наиболее уязвимых домохозяйств, особенно в наиболее неблагополучных частях страны.

11процентов

составит инфляция в Великобритании к концу 2022 года, по оценкам NIESR

Индекс розничных цен (RPI), который используется для определения железнодорожных тарифов и погашения студенческих кредитов, как ожидается, достигнет 17,7 процента.

Как сказал замглавы института Стивен Миллард, экономика будет идти на убыль три квартала подряд, сократившись на один процент к будущей весне. Он добавил, что у британских домохозяйств и предприятий не будет «отсрочки» от «астрономической инфляции» в краткосрочной перспективе.

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Атака Черноморского флота

29 октября неизвестные беспилотники атаковали суда Черноморского флота. Корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. Минобороны России обвинило в причастности к атаке Великобританию и назвало ее террористическим актом. Россия приостановила участие в зерновой сделке.

3 ноября МИД России выразил решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт из-за предполагаемого участия страны в атаке на Севастополь дронами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В демарше подчеркивалось, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям

МИД России
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Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности предоставить британскому послу Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на базу Черноморского флота.

Естественно, как я сказала, будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. И я вам обещаю, что эти же материалы, плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательства британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что от разрыва дипломатических отношений между Россией и Великобританией пострадают не политики, а обычные люди, поэтому нужно взвешенно подходить к этому вопросу.

Самое легкое — разорвать взаимоотношения, а достучаться или каким-то образом информировать? Я всегда за то, чтобы использовать даже самые последние возможности для того, чтобы найти контакт со страной и что-то все-таки попытаться объяснить, потому что уверена, что в стране есть еще здравые люди, а не только те политики, которые сейчас транслируют публичные заявления

Светлана ЖуроваДепутат Госдумы
Оружие России
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Юлия Мискевич
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