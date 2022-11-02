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14:49, 2 ноября 2022Мир

МИД предоставит доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь

Захарова: МИД РФ предоставит доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь
Сюжет«Северный поток-2»:
Деборе Броннерт

Деборе Броннерт. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Министерство иностранных дел России предоставит британскому послу Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к атаке на базу Черноморского флота в Севастополе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат указала на, по ее мнению, несомненную вовлеченность спецслужб Великобритании «в террористическую атаку» на базу и диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Она подчеркнула, что действия британской стороны не останутся без реакции.

«Естественно, как я сказала, будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. И я вам обещаю, что эти же материалы, плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательства британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность», — отметила Захарова.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

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Анжелика Бережная
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