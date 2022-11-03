Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 3 ноября 2022Россия

В России высказались о разрыве дипотношений с Британией

Депутат Журова назвала вопрос о разрыве дипотношений с Британией преждевременным

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

От разрыва дипломатических отношений между Россией и Великобританией пострадают не политики, а обычные люди, поэтому нужно взвешенно подходить к этому вопросу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Для разрыва дипломатических отношений должна быть серьезная аргументация, обратила внимание Журова. Она напомнила, что даже Советский Союз не предпринимал таких шагов. Сейчас в России есть список недружественных стран, и пока можно ограничиться этим, считает депутат.

«Самое легкое — разорвать взаимоотношения, а достучаться или каким-то образом информировать? Я всегда за то, чтобы использовать даже самые последние возможности для того, чтобы найти контакт со страной и что-то все-таки попытаться объяснить, потому что уверена, что в стране есть еще здравые люди, а не только те политики, которые сейчас транслируют публичные заявления», — высказалась она.

Ранее МИД России выразил решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт из-за предполагаемого участия страны в атаке на Севастополь дронами со стороны ВСУ.

Беспилотники атаковали суда Черноморского флота 29 октября. Корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. После Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило в причастности к атаке Великобританию и назвало ее террористическим актом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ не нашло «грязную бомбу» на Украине
Россияне стали больше интересоваться одним типом мебели
Женщина начала сдавать свою одежду в аренду в сети и стала миллионершей
ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе
Infiniti объявил об уходе с российского рынка
Тихановская признала право Украины атаковать Белоруссию
Врач перечислил действенные народные методы лечения солью
Трое друзей заступились за женщину и до смерти забили ее бывшего мужа
В России высказались о разрыве дипотношений с Британией
Назначен временный куратор туротрасли после ликвидации Ростуризма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.