В России высказались о разрыве дипотношений с Британией

Депутат Журова назвала вопрос о разрыве дипотношений с Британией преждевременным

От разрыва дипломатических отношений между Россией и Великобританией пострадают не политики, а обычные люди, поэтому нужно взвешенно подходить к этому вопросу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Для разрыва дипломатических отношений должна быть серьезная аргументация, обратила внимание Журова. Она напомнила, что даже Советский Союз не предпринимал таких шагов. Сейчас в России есть список недружественных стран, и пока можно ограничиться этим, считает депутат.

«Самое легкое — разорвать взаимоотношения, а достучаться или каким-то образом информировать? Я всегда за то, чтобы использовать даже самые последние возможности для того, чтобы найти контакт со страной и что-то все-таки попытаться объяснить, потому что уверена, что в стране есть еще здравые люди, а не только те политики, которые сейчас транслируют публичные заявления», — высказалась она.

Ранее МИД России выразил решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт из-за предполагаемого участия страны в атаке на Севастополь дронами со стороны ВСУ.

Беспилотники атаковали суда Черноморского флота 29 октября. Корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. После Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило в причастности к атаке Великобританию и назвало ее террористическим актом.

