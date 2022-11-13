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21:23, 13 ноября 2022Мир

Британия усилила безопасность трубопровода из-за «интереса» России

Express: Британия усилила безопасность трубопровода из-за «интереса» России

Фото: Pixabay

Великобритания усилила безопасность трубопровода, по которому доставляется топливо на остров Вознесения, на фоне якобы «интереса» со стороны России. Об этом сообщает газета Express со ссылкой на источники.

По информации издания, британские службы безопасности в прошлом месяце получили спутниковые снимки, которые якобы указывали на то, что РФ «заметно заинтересована» в этом участке трубопровода. Как считает газета, речь могла идти о возможной «подводной диверсии».

«Уайтхолл принял решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днем и ночью», — пишет издание. Операция была проведена в ходе планового техобслуживания, которым занимаются специалисты Минобороны.

«Проводящееся ежегодно техобслуживание было отложено на три месяца, чтобы учесть другие "особые меры безопасности"», — отмечает газета.

В прошлом месяце власти Британии распорядились срочно обследовать подводные кабели и трубопроводы, выражая опасения, что их якобы могла заминировать Россия. Министры также попросили ВМФ провести обследование важнейших трубопроводов и кабелей «на случай, если Россия уже развернула дистанционные мины».

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Марина Совина
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