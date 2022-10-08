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Британия обследует трубопроводы из-за опасения «минирования» Россией

Daily Mail: Лондон обследует трубопроводы из-за опасения, что их «заминировала» Россия

Фото: Командование обороны Дании / РИА Новости

Власти Британии распорядились срочно обследовать подводные кабели и трубопроводы, выражая опасения, что их якобы могла заминировать Россия. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Министр обороны Бен Уоллес на этой неделе направил военные корабли в Северное море, чтобы сдержать атаки Кремля после взрывов на ключевых газопроводах на Балтике», — пишет издание.

Министры также попросили ВМФ провести обследование важнейших трубопроводов и кабелей «на случай, если Россия уже развернула дистанционные мины», отмечает газета.

7 октября служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». В результате осмотра правоохранители «усилили подозрения в грубой диверсии». Позже сообщалось, что Россия собралась провести свое расследование диверсии на нитях газопроводов.

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Юлия Мискевич
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