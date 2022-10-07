Россия собралась провести свое расследование диверсии на «Северных потоках»

Россия изучит возможность самостоятельного расследования повреждения «Северных потоков»

Россия изучит возможность проведения самостоятельного расследования повреждения ниток газопроводов «Северный поток», сообщает посольство РФ в Дании. Комментарий приводится на сайте дипведомства.

Посольство заявляет, что к этому российскую сторону подталкивает «нежелание датских властей привлекать российских представителей к расследованию», что, по мнению ведомства, подрывает достоверность его будущих результатов. Также указывается, что в международном праве нет норм, препятствующих участию властей РФ или «Газпрома» как оператора газопроводов в расследовании.

Кроме того, посольство сообщило, что РФ не исключает возможности ремонта газопроводов, но окончательное решение будет принято после осмотра «Северных потоков» и оценки масштабов повреждений. Там также назвали повреждение умышленной диверсией.

Ранее МИД России обвинил Данию в нежелании сотрудничать в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

В свою очередь, Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». В результате осмотра правоохранители «усилили подозрения в грубой диверсии».