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Россия собралась провести свое расследование диверсии на «Северных потоках»

Россия изучит возможность самостоятельного расследования повреждения «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Россия изучит возможность проведения самостоятельного расследования повреждения ниток газопроводов «Северный поток», сообщает посольство РФ в Дании. Комментарий приводится на сайте дипведомства.

Посольство заявляет, что к этому российскую сторону подталкивает «нежелание датских властей привлекать российских представителей к расследованию», что, по мнению ведомства, подрывает достоверность его будущих результатов. Также указывается, что в международном праве нет норм, препятствующих участию властей РФ или «Газпрома» как оператора газопроводов в расследовании.

Кроме того, посольство сообщило, что РФ не исключает возможности ремонта газопроводов, но окончательное решение будет принято после осмотра «Северных потоков» и оценки масштабов повреждений. Там также назвали повреждение умышленной диверсией.

Ранее МИД России обвинил Данию в нежелании сотрудничать в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

В свою очередь, Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». В результате осмотра правоохранители «усилили подозрения в грубой диверсии».

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Антон Похиляк
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