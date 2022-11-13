Названы сроки возможной атаки ВСУ на запорожском направлении

Рогов предположил, что атака ВСУ на запорожском направлении начнется через две недели

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что атака ВСУ на запорожском направлении начнется через две недели. Такой срок он назвал в интервью ТАСС.

Рогов отметил, что возможная атака потребует от ВСУ переброски подразделений численностью до 40 тысяч человек. Сейчас эти военнослужащие находятся на херсонском направлении, но после того, как они окажутся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, можно ожидать перехода украинских сил к активным действиям.

«Мы в ожидании. Думаю, это ожидание продлится до момента перегруппировки ВСУ, потому что порядка 40 тысяч человек пойдут к нам, тут нет сомнений. Я думаю, что обострение на линии фронта может произойти в течение одной или двух недель», — сказал Рогов.

Ранее Рогов заявлял, что именно запорожское направление является приоритетным для ВСУ. Он связывал это с желанием украинского президента Владимира Зеленского рассечь фронт и российскую группировку войск, чтобы затем выйти к Бердянску