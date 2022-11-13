Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 13 ноября 2022Россия

Названы сроки возможной атаки ВСУ на запорожском направлении

Рогов предположил, что атака ВСУ на запорожском направлении начнется через две недели

Фото: Andrii Marienko / AP

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что атака ВСУ на запорожском направлении начнется через две недели. Такой срок он назвал в интервью ТАСС.

Рогов отметил, что возможная атака потребует от ВСУ переброски подразделений численностью до 40 тысяч человек. Сейчас эти военнослужащие находятся на херсонском направлении, но после того, как они окажутся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, можно ожидать перехода украинских сил к активным действиям.

«Мы в ожидании. Думаю, это ожидание продлится до момента перегруппировки ВСУ, потому что порядка 40 тысяч человек пойдут к нам, тут нет сомнений. Я думаю, что обострение на линии фронта может произойти в течение одной или двух недель», — сказал Рогов.

Ранее Рогов заявлял, что именно запорожское направление является приоритетным для ВСУ. Он связывал это с желанием украинского президента Владимира Зеленского рассечь фронт и российскую группировку войск, чтобы затем выйти к Бердянску

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об освобождении поселка Майорск
Распределение сил в Сенате США оценили
Российские военные уничтожили арсенал ВСУ в Черкасской области
Диетолог назвала сезонные продукты для укрепления иммунитета
Названы сроки возможной атаки ВСУ на запорожском направлении
Лондон не станет подталкивать Зеленского к переговорам с Москвой
Персональные данные иноагентов будут выкладывать в онлайн
Россиянам предложили бюджетно слетать на любимый курорт богачей
Власти Новой Каховки допустили возможность консервации ГЭС из-за обстрелов ВСУ
Появились подробности казни бойца ЧВК «Вагнер» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.