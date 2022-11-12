В Запорожье заявили о возможной переброске 40 тысяч бойцов ВСУ из Херсона

Рогов заявил о возможной переброске 40 тысяч бойцов ВСУ с херсонского направления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перебросить с херсонского направления на другие около 40 тысяч бойцов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Если говорить о херсонском направлении, у противника порядка 40 тысяч человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление», — предположил он.

По словам Рогова, приоритетным является запорожское направление, потому что «мечта [президента Украины Владимира] Зеленского — рассечь фронт, группировку и выйти к Бердянску». Он также добавил, что поэтому, вероятно, ВСУ будут двигаться в этом направлении.

Ранее Рогов сообщил, что линия обороны в данный момент усиливается, поскольку военные ВСУ могут бросить на прорыв максимальные силы. Рогов также заявил, что украинские военные хотят дойти до Бердянска, при этом захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Кроме того, они планируют форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС.

11 ноября Рогов рассказал, что Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области, что помешало им атаковать. По его словам, российские военные отработали цели в селах Малые Щербаки и Даниловка, а также в городе Гуляйполе и ближайшем пригороде Запорожья.

