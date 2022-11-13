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22:03, 13 ноября 2022Мир

Трамп назвал виновного в поражении республиканцев на выборах в сенат

Трамп обвинил лидера республиканского меньшинства в сенате Макконнелла в проигрыше выборов

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в своих соцсетях выразил свое недовольство в связи с поражением Республиканской партии на выборах в сенат и назвал виновным в этом лидера меньшинства в палате Митча Макконнелла. Трамп пояснил, что Макконнелл якобы причастен к трате фондов кампании на борьбу со своими однопартийцами, сообщает РИА Новости.

«Это вина Митча Макконнелла. Тратить деньги на поражение отличных республиканских кандидатов вместо того, чтобы поддержать Блэйка Мастерса (кандидата в сенат от Аризоны — прим. «Ленты.ру») и других было большой ошибкой», — заявил экс-глава государства.

По его словам, Макконнелл виновен в провале на промежуточных выборах, за что в настоящее время его «презирают все».

Ранее Трамп подал в суд на комитет Палаты представителей, который занимается расследованием штурма Капитолия. Уточняется, что причиной обращения в суд послужила направленная политику повестка для дачи показаний и представления соответствующих материалов.

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Марина Совина
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