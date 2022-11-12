Трамп подал иск к комитету палаты представителей, расследующему штурм Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на комитет палаты представителей, который занимается расследованием штурма Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что причиной обращения в суд послужила направленная политику повестка для дачи показаний и представления соответствующих материалов. Согласно документу из базы данных суда штата Флорида, повестка является недействительной из-за нарушения прав Трампа и его прерогативы президента. Отмечается, что рассылка повесток находится вне полномочий комитета.

В октябре стало известно, что бывшего американского лидера вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия. Уточнялось, что Трамп вправе отказаться от дачи показаний.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года. Сторонники Трампа, который на тот момент являлся президентом Соединенных Штатов, вступили в столкновение с полицией, прорвались через ограждения и ворвались в одно из помещений Капитолия. Их негодование было вызвано результатами ноябрьского голосования, согласно которым, следующим президентом страны стал демократ Джо Байден.