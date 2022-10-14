Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:49, 14 октября 2022Мир

Трампа вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия

BBC: комитет Палаты представителей США вызовет Трампа на допрос по делу о штурме Капитолия
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Комитет Палаты представителей США с помощью повестки вызовет бывшего президента Дональда Трампа для дачи показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает BBC.

«Комитет единогласно проголосовал за направление повестки Дональду Дж. Трампу, бывшему президенту США, для предоставления свидетельств в рамках расследования», — говорится в сообщении комитета.

Комитет палаты представителей занимается расследованием беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. По информации издания, экс-президент США может отказаться от дачи показаний. Отмечается, что комитет и вовсе может быть расформирован, если по итогам ноябрьских выборов палата представителей перейдет под контроль республиканцев.

7 октября сотрудники министерства юстиции США потребовали у адвокатов бывшего президента страны Дональда Трампа вернуть все оставшиеся документы с грифом «секретно». Данные документы Трамп должен был сдать в национальный архив в конце своего президентского срока.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал слова Борреля о российском ядерном ударе паранойей
Украина заявила о желании скупить в Африке оружие советского образца
Эндокринолог Павлова назвала основные причины перееданий
Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия
Певица Шер решила избавиться от роскошного поместья
SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине
Трампа вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия
Южная Корея ввела санкции против КНДР
Европе предрекли «немыслимый ужас» из-за США
Евросоюз отреагировал на угрозы Борреля в адрес России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.