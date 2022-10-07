Минюст США потребовал у Трампа вернуть все документы с пометкой «секретно»

CNN: минюст США требует у Трампа вернуть правительственные материалы с грифом «секретно»

Сотрудники министерства юстиции США потребовали у адвокатов бывшего президента страны Дональда Трампа вернуть все оставшиеся документы с грифом «секретно». Они уверены, что, покидая Белый дом, Трамп сдал не все правительственные материалы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Данные документы Трамп должен был сдать в национальный архив в конце своего президентского срока. Однако у ведущего юриста отдела национальной безопасности минюста Джея Брэтта имеются сведения, что экс-глава государства не в полном объеме выполнил это обязательство.

Газета The New York Times отмечает, что пока неясно, какие шаги может предпринять ведомство, чтобы добиться возврата бумаг, которые хранятся у Трампа. Но известно, что обращение департамента вызвало разногласия среди адвокатов экс-президента: одни юристы рекомендуют политику помочь расследованию по поиску бумаг, другие — продолжать доказывать свою непричастность к пропаже документов. По информации источников издания, пока победа остается за вторыми.

Первые доказательства сокрытия Трампом документов появились в августе во время обысков ФБР в его поместье. По мнению самого политика, обыски связаны с его возможным участием в выборах 2024 года. После визита сотрудников спецслужб, экс-президент назвал ФБР и министерство юстиции «злобными монстрами», которых, по его мнению, контролируют «радикально левые негодяи».

Ранее Дональд Трамп заявил, что на сегодняшний день над США насмехаются по всему миру. Он упрекнул нынешнего главу государства Джо Байдена за то, что тот ведет разрушающую страну политику и отметил необходимость «сохранить американскую мечту».