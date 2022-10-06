Трамп рассказал о насмешках над США по всему миру

Экс-президент США Трамп заявил, что над США насмехаются по всему миру

Бывший американский президент Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Майами рассказал, что на сегодняшний день над США насмехаются по всему миру, сообщает РИА Новости.

Экс-лидер США упрекнул нынешнего главу государства Джо Байдена за, что тот ведет разрушающую страну политику и отметил необходимость «сохранить американскую мечту». По его словам, администрация президента проводит такую политику, при которой ученикам в школах преподают трансгендерную повестку, а мужчины спокойно принимают участие в женских соревнованиях, ссылаясь на на ощущения, будто у них другой пол.

«Все, что мы ценим, было передано нам от предков, которые тяжело трудились и страдали, жертвовали ради нашего будущего и свободы. Перед этими людьми, которых мы так любим, нам нужно извиниться за то, что произошло с нашей страной, они бы ее не узнали», — заявил Трамп.

Ранее он подал в суд на телеканал CNN, потребовав компенсацию в размере 457 миллионов долларов. В своем обращении, Трамп обвиняет телеканал в клевете. Он подчеркнул, что его негативное отношение вызвано не качеством передачи новостей, а тем, что CNN «делает новости», транслируя ложь.