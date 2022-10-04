Трамп потребовал от CNN 457 миллионов долларов за клевету

Экс-президент США Трамп подал иск против телеканала CNN на сумму 457 миллионов долларов

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN, потребовав компенсацию в размере 457 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск, поданный бывшим президентом, будет рассматриваться федеральным судом штата Флорида. В своем обращении, Трамп обвиняет телеканал в клевете. Он подчеркнул, что его негативное отношение вызвано не качеством передачи новостей, а тем, что CNN «делает новости», транслируя ложь.

Адвокаты политика связали усилившиеся в последние месяцы нападки на их подзащитного с беспокойством, что тот примет участие в президентских выборах в 2024 году. «В своих усилиях качнуть политический баланс влево канал навешивал на истца еще более скандальные, ложные и клеветнические ярлыки — вроде "расиста", "русского лакея", "повстанца" и в конце концов "Гитлера"», — сказано в документе.

В качестве примера, в иске приведена серия эпизодов, когда в эфире телеканала или на его сайте Трампа оболгали. Как отмечают авторы обращения, действия CNN были целенаправленными, а сам телеканал отказался от возможности опровергнуть обвинения или извиниться.

Ранее Трамп изъявил желание стать посредником в переговорном процессе между Россией и Украиной. Он также призвал обе стороны прийти к мирному соглашению.