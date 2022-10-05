Трамп обратился в Верховный суд США из-за обыска в его поместье

NYT: Трамп потребовал от Верховного суда США запретить Минюсту работать с его документами

Экс-президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с требованием временно запретить Минюсту изучение секретных документов, которые были изъяты при обыске в его поместье во Флориде. Об этом сообщает газета New York Times.

По информации издания, в конце сентября Апелляционный суд 11-го округа Атланты одобрил запрос Минюста на работу с изъятыми секретными документами. Это скорректировало решение суда Флориды о том, что изучением документов будет заниматься только независимая сторона в лице назначенного уполномоченного юриста Рэймонда Диари.

Однако, по заверению юристов Трампа, у апелляционной инстанции не было достаточных полномочий выносить подобное решение. «Суд 11-го округа не обладает достаточной юрисдикцией для пересмотра постановления об уполномоченном юристе», — говорится в документе.

Ранее Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN, потребовав компенсацию в размере 457 миллионов долларов. В своем обращении, Трамп обвиняет телеканал в клевете.

В августе Трамп сообщил о проведенном обыске ФБР в его поместье. По его мнению, обыски связаны с его возможным участием в выборах 2024 года. Политик назвал ФБР и министерство юстиции «злобными монстрами», которых, по его мнению, контролируют «радикально левые негодяи».