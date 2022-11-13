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03:45, 13 ноября 2022Россия

Финансист рассказал об опасности выгодных вкладов

Финансист Свирин: инвестиционные вклады и страхование жизни несут в себе повышенные риски

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Россиянам часто предлагают приумножить сбережения посредством инвестиций. Однако они несут в себе повышенные по сравнению со вкладом риски, рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин в беседе с агентством «Прайм».

Свирин напомнил, что инвестиционные вклады обычно состоят из депозитной и инвестиционной части. Причем застрахованной в агентстве по страхованию вкладов будет только депозитная часть, отмечает агентство.

По словам финансиста, сохранность же денег, направленных в рамках продукта на инвестиции, будет сильно зависеть от рыночной конъюнктуры. Также, добавляет он, важно внимательно проверять размер комиссии за управление средствами.

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) представляет собой нечто среднее между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и инвестиционным вкладом. НСЖ в таком случае позволит застрахованному получать выплаты в случае болезни или недееспособности, а также даст возможность передать выплаты в наследство в случае смерти.

Ранее начальник управления развития депозитных и расчетных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Наталья Меньшова рассказала россиянам о самых выгодных вкладах. Как пояснила Меньшова, наибольшие проценты были по вкладам на сроки размещения от трех до пяти лет, а в настоящее время это касается вкладов от трех месяцев до года.

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Юлия Мискевич
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