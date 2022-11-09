Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах

Банковский специалист Меньшова рассказала россиянам, какие вклады самые выгодные

Начальник управления развития депозитных и расчетных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Наталья Меньшова рассказала россиянам о самых выгодных вкладах в беседе с агентством «Прайм».

Как пояснила Меньшова, алгоритм получения максимальной прибыльности за последние несколько лет изменился. Раньше наибольшие проценты были по вкладам на сроки размещения от трех до пяти лет, а в настоящее время это касается вкладов от трех месяцев до года.

По словам специалиста, на данный момент россияне чаще выбирают краткосрочные вклады и накопительные счета, так как люди не готовы строить долгосрочные планы. Также она обратила внимание на то, что Центробанк оставил ключевую ставку без изменений, а аналитики и вовсе предрекают ее рост в ближайшей перспективе. «А это значит — стоит обратить внимание на вклады с более коротким сроком размещения», — отметила Меньшова.

В сентябре кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что выгоднее открывать те вклады, по которым ставки выше. Он назвал более предпочтительными для потребителя краткосрочные рублевые вклады, так как сейчас сложилась такая ситуация, когда ставки по ним выше, чем по долгосрочным.