Россиянам дали совет по хранению сбережений

Экономист Беляев назвал краткосрочные рублевые вклады более выгодными, чем долгосрочные

Всегда выгоднее открывать вклады, по которым ставки выше, поделился с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он назвал более предпочтительными для потребителя краткосрочные рублевые вклады, так как сейчас сложилась такая ситуация, когда ставки по ним выше, чем по долгосрочным.

Ранее аналитик Максим Осадчий рассказал, что на российском рынке рублевых вкладов в течение пяти месяцев наблюдается аномалия — ставки по депозитам на короткие сроки превышают длительные, хотя обычно происходит наоборот.

Всегда выгоднее открывать вклад там, где ставки выше. Тем более, что короткие вклады никак вас не сковывают — то есть вы можете потом пойти и продлить этот депозит, если ставки будут вас устраивать, и деньги у вас находятся фактически в более близком доступе, потому что срок короче Михаил Беляев экономист

Почему краткосрочные вклады стали выгоднее

По словам экономиста, обычно банки заинтересованы в привлечении долгосрочных ресурсов, однако сейчас ситуация не совсем стабильная, а банкам по-прежнему нужно привлекать деньги на депозиты для формирования пассивной части ресурсов.

«Поэтому они поступают таким образом: чтобы активизировать приток денег, привлекают средства на короткий срок под более высокий процент, не ставя людей в затруднительное положение, так как они не всегда готовы отдать деньги на долгий срок и сковать их в банке. Для людей это становится очень соблазнительно, а банки понимают, что люди будут приходить, продлевать эти вклады и они фактически, будучи краткосрочными, на самом деле получаются как завуалированные долгосрочные», — пояснил Беляев.

Такое положение дел может продлится достаточно долго, пока не будет полной стабилизации, предположил аналитик.

Альтернатива вкладам

Банковский процент практически всегда не успевает за инфляцией, однако особой альтернативы для людей, которые не разбираются в других инструментах, нет, отметил он.

Конечно, есть смысл овладеть каким-то другим инструментом, который связан с ценными бумагами: это или открывать индивидуальные инвестиционные счета, или счет у брокера и все-таки приобщаться к работе с ценными бумагами, или работать с паевыми инвестиционными фондами, которые тоже работают с ценными бумагами Михаил Беляев экономист

Именно в этих операциях, по его словам, можно искать повышенную прибыль, однако важно помнить, что чем выше доход, тем выше риск. «То есть можно получить более высокий доход, а можно его и не получить. Нужно чтобы люди понимали, что чудес на финансовом рынке не бывает и не стоит ловиться на крючок тех, кто обещает моментальные и сверхвысокие доходы, лучше с такого рода инструментами не связываться, потому что в большинстве случаев это мошенничество», — завершил аналитик.

В июле Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 8 процентов годовых с 9,5 процентов. Новое сокращение на 150 базовых пунктов оказалось более существенным, чем ожидали многие эксперты. В дальнейшем Центробанк будет оценивать целесообразность снижения показателя во втором полугодии.