В России заявили об аномалии на рынке рублевых вкладов

Аналитик Осадчий заявил об аномалии на рынке рублевых вкладов в России

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что на российском рынке рублевых вкладов в течение пяти месяцев наблюдается аномалия, ставки по депозитам на короткие сроки превышают длительные, передает РИА Новости.

Специалист указал, что обычно ситуация оказывается противоположной, чем больше срок вклада, тем выше ставка по нему. Причины происходящего сейчас он связал с ожиданием снижения процентных ставок в экономике.

«В июле средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме "до востребования", составляли 7,17 процента, тогда как ставки на срок свыше 3 лет — 6,23 процента. Такая аномалия называется инверсией», — пояснил Осадчий.

Он добавил, что тенденция возникла в марте, когда ставки по депозитам до 30 дней достигли 16,35 процента, а на срок свыше трех лет — 8,41 процента. В феврале по первым вкладам ставки составляли 6,25 процента, по вторым выше — 7,08 процента.

В июле ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых с 9,5 процентов. Новое сокращение на 150 базовых пунктов оказалось более существенным, чем ожидали многие эксперты. В дальнейшем Центробанк будет оценивать целесообразность снижения показателя во втором полугодии.

