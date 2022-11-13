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14:18, 13 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка ударила ножом мужа в ответ на избиение табуреткой

В Подмосковье жена ударила мужа ножом в спину за то, что он избил ее табуреткой

Фото: Станислав Трифонов / «Lenta.ru»

В Подмосковье женщина ударила мужа ножом в спину в ответ на то, что он избил ее табуреткой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло в поселке Правдинский Пушкинского района. Безработные супруги 50 и 46 лет употребляли спиртное и поссорились. Муж напал на жену и стал бить сначала кулаками, а затем табуреткой.

Женщина схватила нож и ударила супруга в спину. Позже она же вызвала скорую помощь. Раненого мужчину госпитализировали.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее 13 ноября сообщалось, что в городе Оса Пермского края зарезали семейную пару с четырехлетним сыном. Тела мужчины и женщины были обнаружены в разных квартирах. Убийство произошло 10 ноября. Сначала в одной из квартир города правоохранители обнаружили труп мужчины 1992 года рождения. Он был убит ударом ножа в шею. После того как личность мужчины была установлена, выяснилось, что он жил с женой и сыном. Оперативники отправились по месту жительства и нашли там тела женщины и ребенка. Они также были зарезаны ножом.

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Любовь Ширижик
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