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06:38, 13 ноября 2022Мир

Греческий журналист обвинил Запад в замалчивании происходящего в Донбассе

Греческий журналист Аргиракис: западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе с 2014 года

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Греческий репортер Афанасий Аргиракис, посетивший Донбасс, обвинил западные СМИ в замалчивании информации о происходящем в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, западные страны столкнулись с информационной блокадой и неимением доступа к достоверной информации.

«Это было и с самого начала, и последний год, то есть с 2014 года и до сих пор. Они замалчивают обо всем, что происходит здесь», — отметил Аргиракис.

Репортер подчеркнул, что на Западе почти никогда не передают информацию о том, что украинские войска бомбят центр Донецка. «Я несколько дней здесь нахожусь, почти каждую ночь я слышу, и мы видели несколько дней назад бомбы, которые попали в город», — указал он.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс уличил ряд западных СМИ в распространении лжи про президента России Владимира Путина. По его словам, это происходит с подачи американских и британских спецслужб, которые предоставляют ложные данные. «Теперь элиты США начали психологические операции против Путина с ядерным оружием в качестве приманки», — заявил он. Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что слова российского лидера намерено переврали и преподнесли всем в удобном Западу ключе.

Марина Совина
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