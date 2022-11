Экс-советник ЦРУ Рикардс: западные СМИ перевирают слова Путина и распространяют ложь

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в своей статье для издания Daily Reckoning уличил ряд западных СМИ в распространении лжи про президента России Владимира Путина. По его словам, это происходит с подачи американских и британских спецслужб, которые предоставляют ложные данные.

«Теперь элиты США начали психологические операции против Путина с ядерным оружием в качестве приманки. Они утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие в Украине и, возможно, в других частях Восточной и Центральной Европы. Это ложь. Путин такого не говорил», — заявил он.

Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что слова российского лидера намерено переврали и преподнесли всем в удобном Западу ключе. Он добавил, что Путину, предупреждавшего о том, что Киев собирается устроить провокацию с «грязной бомбой», в итоге приписали эти самые планы. Основными распространителями дезинформации о России он назвал такие издания, как The Washington Post, The New York Times и NBC News.

Ранее страны большой семерки (G7) осудили риторику России и предупредили ее о последствиях в случае применения ядерного оружия на территории Украины.