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19:32, 4 ноября 2022Мир

Россию предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия

Страны G7 предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Страны большой семерки (G7) осудили риторику России и предупредили ее о последствиях в случае применения ядерного оружия на территории Украины. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел объединения по итогам недавней встречи в Германии.

«Безответственная ядерная риторика России неприемлема. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет сопряжено с серьезными последствиями. Мы также отвергаем ложные заявления России о том, что Украина готовит радиологическую "грязную бомбу"», — говорится в документе. Кроме того, министры G7 договорились и дальше оказывать поддержку Украине «для облегчения страданий ее народа».

Ранее президент России обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его мнению, западные страны просто ищут дополнительный аргумент для противостояния. Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала Sky News заявил, что Москва придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие.

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Платон Щукин
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