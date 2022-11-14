Умер отец Дженнифер Энистон

Актер Джон Энистон, отец Дженнифер Энистон, умер в возрасте 89 лет

Американский актер Джон Энистон, отец звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление актрисы.

«Милый папа… Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты ушел на небо с миром и без боли», — написала Энистон. По ее словам, отец умер 11 ноября.

Настоящее имя Джона Энистона при рождении — Яннис Анастассакис. На телевидении он начал работать с 1960-х годов. Наиболее известен по роли Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни», в которой снимался с 1985 года.

11 ноября сообщалось, что на 67-м году жизни скончался актер Кевин Конрой, озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и играх. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.