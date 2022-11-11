Умер озвучивавший Бэтмена в играх и мультфильмах актер Кевин Конрой

Умер актер Кевин Конрой, озвучивавший Бэтмена в мультсериала и играх более 30 лет

На 67-м году жизни скончался актер Кевин Конрой, озвучивавший Бэтмена в мультсериалах и играх. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте фонда имени Питера Мейхью. Причина смерти — онкологическое заболевание.

Конрой впервые он озвучил супергероя еще 30 лет назад в мультсериале «Бэтмен». Он исполнил роль Брюса Уэйна в Batman: Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight и других играх. Также покойный актер сыграл Человека-летучую мышь в одном из кроссоверов в Arrowverse на телеканале The CW.

«Кевин был безупречен. Он один из моих любимых людей на планете, я любил его как брата. Он искренне заботился обо всех вокруг и проявлял порядочность в каждом деле. Всякий раз, когда я встречался или разговаривал с ним, мое настроение улучшалось», — высказался коллега почившего актер Марк Хэмилл, озвучивающий Джокера.

Ранее сообщалось, что на 49-м году жизни скончался актер сериала «Глухарь» Андрей Стоянов. По предварительным данным, смерть артиста наступила в результате передозировки запрещенных препаратов.