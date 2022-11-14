Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:24, 14 ноября 2022Бывший СССР

Пашинян обвинил Азербайджан в обстреле мирных жителей Карабаха

Премьер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в обстреле мирных жителей Карабаха

Фото: Gevorg Ghazaryan / Globallookpress.com

Азербайджан обстреливает мирных жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, называя их «своими гражданами», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова передает РИА Новости.

«Aзербайджан называет армян Нагорного Карабаха "нашими гражданами" и в то же время стреляет в них, когда они занимаются сельскохозяйственными работами. Три мирных жителя были убиты и 16 ранены с 9 ноября 2020 года при 54 случаях покушения на убийство. Является ли это реализацией нарратива Азербайджана, когда говорится, что "проблема Нагорного Карабаха решена"?», — написал армянский лидер в социальных сетях.

Ранее в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана сочли неприемлемыми высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке азербайджанской стороной геноцида армян в Нагорном Карабахе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК
Тиктокер разыграл жену намеком на измену и получил неожиданный результат
Синоптики предупредили об опасности в Московском регионе
Россиянам предложили бюджетно слетать в популярную африканскую страну
Медсестра исполнила последнее желание умирающей пациентки
Российские вертолетчики получат специализированную броню
Российская команда стала чемпионом мира по CS:GO
Бренд спортивной одежды Hellу Hansen уйдет из России
Европе предрекли аномально теплую зиму
Российский сапер погиб после обстрела ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.