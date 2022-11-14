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01:51, 14 ноября 2022Экономика

Российские биржи прекратили все операции с акциями Meta

Биржи в России прекратили все операции с акциями признанной экстремистской Meta Platforms

Фото: Pixabay

Российские биржи прекратили все операции с акциями компании Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Московская биржа исключила акции с торгов 12 ноября, а «СПБ Биржа» — с понедельника, 14 ноября во всех режимах торгов. При этом неизвестно, возобновятся ли торги акциями иностранной компании.

Решение в отношении Meta Platforms было принято, поскольку ее деятельность запрещена на территории России. Иван Пуховой из ФГ «Финам» указал, что ценные бумаги компании становятся проблемным активом, ожидать разрешения ситуации есть смысл только стойким долгосрочным инвесторам.

Заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин добавил, что российским властям предстоит решить, считать ли экстремистскими вложения в акции Meta. В случае положительного решения держателям могут грозить уголовные риски.

Ранее стало известно, что Meta не обжаловала блокировку Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta) в России в установленный срок. Истечение срока означает, что компания лишилась возможности на дальнейшее оспаривание решения как в районном суде Москвы, так и в вышестоящих инстанциях, в том числе в Верховном суде России.

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Марина Совина
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