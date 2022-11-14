Боррель раскрыл сумму общей военной помощи Украине от ЕС

Боррель заявил, что сумма общей военной помощи Украине от ЕС оценивается в 8 млрд евро

Сумма общей военной помощи, предоставленной Украине от стран Европейского союза (ЕС), оценивается в восемь миллиардов евро. Ее раскрыл верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, РИА Новости.

Глава евродипломатии рассказал, что запросил у военных сотрудников наиболее точно оценить общую сумму военной поддержки Киеву. «Я могу сказать, что как минимум было передано вооружений на 8 миллиардов евро как со стороны ЕС, так и со стороны государств-членов на двусторонней основе», — уточнил он.