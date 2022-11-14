Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:03, 14 ноября 2022Россия

Автобус столкнулся с грузовиком на российской трассе

Десять человек госпитализировали после столкновения автобуса и грузовика под Новосибирском

Фото: ГИБДД Новосибирской области

На трассе Р-254 «Иртыш» под Новосибирском автобус «Неоплан» столкнулся с припаркованным грузовиком, в результате ДТП десять человек госпитализировали. Об этом сообщается на портале NGS.RU.

По предварительной информации, от удара припаркованный грузовик въехал в другой большегруз на российской трассе.

В результате происшествия в больницу для осмотра доставлены семь мужчин и три женщины, находившихся в общественном транспорте. По некоторым данным, разбившийся автобус — служебный.

Сейчас на месте ДТП начали работу сотрудники ГИБДД по Новосибирской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российские пенсионеры получат ежемесячную прибавку
Российским авиакомпаниям выделят субсидии на выполнение рейсов по стране
Автобус столкнулся с грузовиком на российской трассе
В импорте дешевого цемента из Белоруссии увидели риски для российских заводов
Двоих россиян осудят по делу о взрыве боевой гранаты в подъезде жилого дома
Ипотечные каникулы предложили разрешить для всех семей с детьми
В «Укрэнерго» нашли причину отключений света в Киеве и других областях Украины
Володин обвинил Зеленского в «долговой кабале» на Украине
Коуч осталась с изменившим ей мужем и объяснила причину своего решения
В Москве произошла массовая отмена авиарейсов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.