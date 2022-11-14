Автобус столкнулся с грузовиком на российской трассе

Десять человек госпитализировали после столкновения автобуса и грузовика под Новосибирском

На трассе Р-254 «Иртыш» под Новосибирском автобус «Неоплан» столкнулся с припаркованным грузовиком, в результате ДТП десять человек госпитализировали. Об этом сообщается на портале NGS.RU.

По предварительной информации, от удара припаркованный грузовик въехал в другой большегруз на российской трассе.

В результате происшествия в больницу для осмотра доставлены семь мужчин и три женщины, находившихся в общественном транспорте. По некоторым данным, разбившийся автобус — служебный.

Сейчас на месте ДТП начали работу сотрудники ГИБДД по Новосибирской области.