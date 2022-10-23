Land Cruiser врезался в самосвал на трассе в Амурской области и загорелся

В результате столкновения Land Cruiser и самосвала в Амурской области погибли два человека

На трассе в Амурской области произошла авария. Land Cruiser влетел в самосвал и загорелся. Видео с последствиями столкновения от очевидцев опубликовал РЕН ТВ.

ДТП произошло утром в Шимановском районе. В результате аварии погибли два человека. Очевидцы в разговоре с дальневосточным информагентством «Порт Амур» заявили, что внедорожник врезался в грузовик, который стоял на месте. По предварительным данным, водитель внедорожника заснул за рулем.

Ранее Porsche загорелся после столкновения с другой машиной на трассе в Одинцовском городском округе Подмосковья. Полыхающую иномарку снял на видео очевидец ДТП. По словам автора видео, в результате аварии есть пострадавшие. Ему удалось запечатлеть, как медики выводят из второй машины хромающую женщину. Под конец записи Porsche уже практически полностью охвачен огнем.