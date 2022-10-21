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15:30, 21 октября 2022Россия

Полыхающий на подмосковной трассе Porsche сняли на видео

На трассе в Одинцовском городском округе загорелся Porsche

Porsche загорелся после столкновения с другой машиной на трассе в Одинцовском городском округе Подмосковья. Полыхающую иномарку снял на видео очевидец ДТП, запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно горящий Porsche, который пытаются тушить, однако в передней части автомобиля разгорается пламя. По словам автора видео, в результате аварии есть пострадавшие. Ему удалось запечатлеть, как медики выводят из второй машины хромающую женщину. Под конец записи Porsche уже практически полностью охвачен огнем.

На месте происшествия работают экстренные службы. Официальных комментариев по ДТП пока не было.

Ранее в Подмосковье водитель Gelandewagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. В результате один человек погиб и еще двое пострадали. После ДТП водитель Gelandewagen сел на пассажирское сиденье и начал пить вино. Также в сети появились кадры с места смертельной аварии.

Константин Лысяков
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