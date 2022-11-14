Канада анонсировала новые санкции против России

Премьер Канады Трюдо заявил, что страна введет новые санкции против России

Канада введет новые санкции против России. Их анонсировал канадский премьер-министр Джастин Трюдо, его слова передает ТАСС.

«Канада также вводит дополнительные санкции против россиян», — сказано в заявлении главы канадского правительства. Отмечается, что в санкционный список Оттавы войдут 23 гражданина России, которые связаны с юридической сферой и безопасностью.

В сообщении Трюдо уточняется, что рестрикции коснутся сотрудников правоохранительных органов, которые причастны к нарушениям прав человека в отношении российских оппозиционеров.

28 октября Канада ввела санкции против 35 россиян, среди которых члены руководства холдинга «Газпром», а также шести компаний энергетического сектора России. С начала военных действий Канада ввела несколько пакетов санкций против России. Под них попали, в частности, российские бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, компания «Сухой», глава «Норникеля» Владимир Потанин.