Хирург назвала часть лица Любови Успенской без пластики

Хирург Надежда Петраш предположила, что Любовь Успенская не меняла форму подбородка

Хирург Надежда Петраш назвала часть лица российской певицы Любови Успенской, которую она не изменяла с помощью пластических операций. Комментарий эксперта приводит Starhit.

Врач предположила, что артистка сделала подтяжку и увеличение груди, вставив имплантаты. Кроме того, по словам специалистки, она могла скорректировать контуры тела и лица. «Возможно, также имела место липосакция с последующим липоскульптурированием и липофилингом ягодиц и рук. Если говорить конкретно о лице, то, скорее всего, был сделан популярный сегодня фейслифтинг [подтяжка лица] в тандеме с не менее популярным эндоскопическим лифтингом лба», — отметила собеседница издания.

Также пластический хирург указала на использование исполнительницей ботокса и прохождение процедуры глубокого увлажнения кожи — биоревитализации. В то же время медик заявила, что Успенская не меняла форму подбородка, поскольку у нее остался естественный прикус.

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