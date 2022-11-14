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14:08, 14 ноября 2022Ценности

Хирург назвала часть лица Любови Успенской без пластики

Хирург Надежда Петраш предположила, что Любовь Успенская не меняла форму подбородка
Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Хирург Надежда Петраш назвала часть лица российской певицы Любови Успенской, которую она не изменяла с помощью пластических операций. Комментарий эксперта приводит Starhit.

Врач предположила, что артистка сделала подтяжку и увеличение груди, вставив имплантаты. Кроме того, по словам специалистки, она могла скорректировать контуры тела и лица. «Возможно, также имела место липосакция с последующим липоскульптурированием и липофилингом ягодиц и рук. Если говорить конкретно о лице, то, скорее всего, был сделан популярный сегодня фейслифтинг [подтяжка лица] в тандеме с не менее популярным эндоскопическим лифтингом лба», — отметила собеседница издания.

Также пластический хирург указала на использование исполнительницей ботокса и прохождение процедуры глубокого увлажнения кожи — биоревитализации. В то же время медик заявила, что Успенская не меняла форму подбородка, поскольку у нее остался естественный прикус.

В мае пластический хирург Владимир Плахотин уличил телеведущую Екатерину Андрееву в обмане насчет ее внешности. Врач предположил, что секрет привлекательности 56-летней ведущей заключается не в образе жизни, а в «жутком и жестком» фотошопе, который она использует. При этом Плахотин не исключил вероятность того, что ради улучшения внешнего вида знаменитость могла прибегать к пластическим операциям.

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Карина Черных
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