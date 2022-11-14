Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку словами «как у бабушки на даче»

Читательница «Тонкостей туризма» побывала в Египте и удивилась номеру с дешевыми тумбами

Российская туристка побывала на отдыхе в Египте и удивилась «морально устаревшему» номеру со старым телевизором и пультом в пакете. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, недельный тур в Хургаду обошелся ей в 90 тысяч рублей на двоих. Единственным существенным минусом отдыха для нее стали живущие на территории отеля собаки, которые любили играть с постояльцами и купаться в общем бассейне. Однако также она удивилась «немного уставшей» обстановке в номере.

«В частности, старомодные дешевые тумбы из ДСП, как у бабушки на даче, а также большой ламповый телевизор (я уж и забыла, как они выглядят) с пультом в пакетике. Но чисто, кровати удобные, белье идеальное, все ванные принадлежности есть. Балкон большой, есть стулья, вид на море и бассейн», — описала гостиничный номер читательница портала.

Кроме того, питание в отеле россиянка назвала отличным — она призналась, что приехала из отпуска с «приличным перевесом». Помимо прочего туристка заметила, что в гостинице отдыхало много египтян, которые проявляли к одиноким женщинам повышенное внимание. Девушку позабавило их поведение: по ее словам, мужчины «словно инстадивы» позировали друг другу для фото и пытались выбрать более впечатляющую позу.

«Не представляю, чтобы мой муж поехал с другом отдыхать в отель и они там фотографировали друг друга под пальмой в разных позах», — посчитала туристка.

Ранее в октябре российский турист побывал на не самом популярном курорте Красного моря Марса-Аламе и остался в восторге от отдыха. Путешественника восхитил высокий уровень дайвинг-центра в отеле, пустынные пляжи, отсутствие толп туристов и привлекательные цены.