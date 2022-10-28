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06:12, 28 октября 2022Путешествия

Россиянин побывал на «незаезженном» курорте Египта и остался в восторге

Читатель «Тонкостей туризма» побывал в Марса-Аламе и восхитился красотой подводного мира

Фото: Isabella Jusková / Unsplash

Российский турист побывал на не самом популярном курорте Красного моря Марса-Аламе и остался в восторге от отдыха. Впечатлениями от отпуска в Египте он поделился с порталом «Тонкости туризма».

В первую очередь путешественник отметил, что курорт славится подводным миром, который по красоте и богатству превосходит знаменитый заповедник Рас-Мохаммед в Шарм-эш-Шейхе. Так, россиянина восхитил высокий уровень дайвинг-центра в отеле, а именно новое оборудование, «до мелочей продуманные локации» и профессиональные инструкторы. Кроме того, на ресепшн можно было посмотреть каталог опасных рыб, которых не стоит трогать руками.

«Еще из плюсов — это пустынные пляжи, отсутствие толп туристов, качественные и аутентичные сувениры, а не китайское барахло, а также привлекательные цены. Новая незаезженная "экскурсионка" (опять же, цены адекватные), Вади-Хаммамат и Абу-Симбел, например», — рассказал о преимуществах места читатель портала.

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Тем не менее турист признался, что до Марса-Алама приходится добираться автобусом из Хургады, так как прямых рейсов из России на курорт нет, а перелет внутренними авиалиниями сложно состыковать с пакетными турами. Восемь дней отдыха в пятизвездочном отеле обошлись ему в 115 тысяч рублей на двоих.

«Хорошо отдохнули, но дорога, конечно, пока сложная. Если вы не любите дайвинг и экскурсии, то лучше пока не выбирать это направление — будете разочарованы», — предупредил россиянин.

Ранее в октябре российский турист побывал в Египте в отеле известной сети Movenpick и назвал экоконцепцию гостиницы «обычным жлобством». Также он пожаловался на «спартанские» условия проживания из-за старой сантехники и изношенной мебели.

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Дарья Рыбак
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