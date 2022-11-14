Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме

Житель Чебоксар готовил суп и случайно устроил взрыв бытового газа в жилом доме

В одном из жилых домов в Чебоксарах произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Хозяин квартиры, который находился дома вместе с маленьким сыном, не уследил за приготовлением супа и случайно устроил ЧП. Блюдо начало выкипать, жидкость залила пламя газовой конфорки, но газ продолжал выходить. Выяснилось, что мужчина ранее перенес заболевание, после которого потерял обоняние, так что запах газа он не почувствовал и попытался зажечь вторую конфорку плиты спичками. Из-за этого хлопнул скопившийся в квартире газ.

Ударной волной было выбито стекло балконной двери в спальне, загорелись занавески на кухне. Россиянину удалось быстро потушить огонь. Сам он получил незначительные ожоги лица, но от госпитализации отказался.

Находившийся в квартире ребенок не пострадал, соседние квартиры — тоже.

9 ноября в результате взрыва газового баллона в Смоленской области пострадали четыре человека. Инцидент произошел в городе Сафоново на улице Кирпичный Городок. В доме взорвался газовый баллон, который стоял рядом с нагревательным прибором.