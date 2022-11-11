Четыре человека пострадали при взрыве газа в российском жилом доме

В Смоленской области четыре человека пострадали из-за взрыва газового баллона

В результате взрыва газового баллона в Смоленской области пострадали четыре человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел поздним вечером 9 ноября в городе Сафоново на улице Кирпичный Городок. В доме взорвался газовый баллон, который стоял рядом с нагревательным прибором.

В результате случившегося двое мужчин и две женщины обратились в больницу с повреждениями рук и ног. Уточняется, что одну из них — 21-летнюю россиянку — пришлось госпитализировать.

Обстоятельства происшествия уточняются.

9 ноября в Дагестане произошел взрыв газа в частном доме в Магарамкентском районе, в результате которого пострадали пять человек — женщина и четверо ее детей.