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14:05, 11 ноября 2022Россия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в российском жилом доме

В Смоленской области четыре человека пострадали из-за взрыва газового баллона
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: МЧС РФ

В результате взрыва газового баллона в Смоленской области пострадали четыре человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел поздним вечером 9 ноября в городе Сафоново на улице Кирпичный Городок. В доме взорвался газовый баллон, который стоял рядом с нагревательным прибором.

В результате случившегося двое мужчин и две женщины обратились в больницу с повреждениями рук и ног. Уточняется, что одну из них — 21-летнюю россиянку — пришлось госпитализировать.

Обстоятельства происшествия уточняются.

9 ноября в Дагестане произошел взрыв газа в частном доме в Магарамкентском районе, в результате которого пострадали пять человек — женщина и четверо ее детей.

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Евгения Куликова
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