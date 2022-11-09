В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали четверо детей

При взрыве газа в частном доме Дагестана пострадали мать и четверо детей

В Дагестане произошел взрыв газ в частном доме, пострадали пять человек. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, при взрыве пострадали мать и четверо ее детей. Газ взорвался в доме в Магарамкентском районе.

Предварительно, пострадали дети двух, девяти, десяти и одиннадцати лет. Об их состоянии пока информации нет.

Ранее взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке на улице Воровского в Ижевске. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев. По его словам, один человек пострадал, остальных жильцов эвакуировали и доставили в пункты временного размещения.