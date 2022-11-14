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22:26, 14 ноября 2022Россия

В России отказались возмещать ущерб Украине

Депутат Морозов: Россия будет восстанавливать разоренную нацистами Украину

Фото: Любимов Андрей / Агентство «Москва»

Россия будет восстанавливать разоренную Украину, а не возмещать ущерб. Такое заявление сделал депутат Госдумы Олег Морозов от партии «Единая Россия» в разговоре с РИА Новости.

«Возмещать мы ничего не будем. Мы будем восстанавливать Украину, разоренную нацистами», — заявил он. Таким образом депутат прокомментировал решение Генеральной ассамблеи ООН принять проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, полученного «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее».

Морозов подчеркнул, что у ГА ООН нет полномочий решать подобные проблемы. По его мнению, принятый документ является попыткой «"освятить" узаконенное воровство денег» россиян. «Это решение предваряет стремление украсть наши активы, замороженные в западных банках под предлогом "возмещения ущерба Украине», — заключил он.

Аналогичное мнение выразил глава международного комитета Государственной Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Резолюцию Генассамблеи ООН он назвал грабежом на межгосударственном уровне.

Вечером 14 ноября ГА ООН большинством голосов приняла документ о создании международного реестра и возмещении ущерба Киеву, «понесенного в результате международно-противоправных действий России на Украине или против нее». Управление ООН по координации гуманитарных вопросов оценило ущерб инфраструктуре от конфликта на Украине в 440 миллионов долларов.

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Марина Совина
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