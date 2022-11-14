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02:24, 15 ноября 2022Экономика

Крупнейший с 2008 года спор о зарплатах стал угрозой для экономики Германии

Bloomberg: требование немецкого профсоюза о росте зарплат стало угрозой экономике Германии

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Крупнейший за последние годы спор между немецким профсоюзом работников металлургии и автопрома IG Metall и ассоциацией работодателей Gesamtmetall по поводу размера заработных плат может стать угрозой для экономики Германии и привести к росту инфляции или забастовкам, пишет Bloomberg.

IG Metall требует от компаний индексации зарплат на 8 процентов, что является самым жестким требованием организации с 2008 года. Свои претензии профсоюз, представляющий почти 4 миллиона человек, объясняет удорожанием жизни в стране на фоне роста стоимости энергии и потребительских товаров.

В то же время работодатели из Gesamtmetall заявляют, что не могут позволить себе такую индексацию в условиях надвигающейся рецессии. К тому же компании истощили свои финансовые резервы на поддержание сотрудников в период пандемии. Работодатели готовы единовременно выплатить по три тысячи евро всем работникам, но хотят гарантий, что им не придется делать этого снова в ближайшие годы.

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«Нынешние предложения от IG Metall [об индексации зарплат] лягут огромным бременем на многие наши компании в этом и следующем году. Я не вижу возможности одобрения их условий с нашей стороны», — заявил старший переговорщик от Gesamtmetall Харальд Марквардт.

Профсоюз IG Metall уже 17 ноября может объявить массовые забастовки, если его руководство решит, что переговоры зашли в тупик. Это будет означать серьезную эскалацию, которая приведет к остановке крупных предприятий, принадлежащих в том числе таким компаниям, как Airbus, Mercedes-Benz и Thyssenkrupp, отмечает агентство.

При этом за переговорами пристально наблюдают представители Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые опасаются, что рост заработных плат приведет к закреплению инфляции на высоких уровнях, что вынудит еврочиновников продолжить политику увеличения ключевой ставки.

Как указывает Bloomberg, обычно такие споры между работодателями и профсоюзами заканчиваются лишь частичным удовлетворением требований последних. Тем временем канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал обе стороны провести продуктивные переговоры, а также пообещал не облагать налогами единовременные платежи работникам на сумму до трех тысяч евро.

4 ноября IG Metall уже устраивал предупредительные забастовки на 400 заводах Германии, в которых участвовали более 200 тысяч человек.

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Данил Дмитриев
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