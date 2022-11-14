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20:47, 14 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка избила полицейского по лицу и попала под следствие

Под Саратовом пьяная 40-летняя женщина избила полицейского по лицу и попала под следствие

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

В Саратовской области 40-летняя местная жительница напала на полицейского и попала под следствие. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре мать фигурантки вызвала правоохранителей на улицу 40 лет Победы, так как пьяная дочь плохо себя вела. Сотрудник МВД хотел забрать дебоширку в участок, но она избила его руками по лицу и груди. Полицейским удалось остановить россиянку.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Архангельске пассажира поезда осудили на два года условно за попытку избить полицейского.

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Екатерина Власова
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