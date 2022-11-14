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13:47, 14 ноября 2022Мир

Отказ Турции принять соболезнования США после теракта объяснили

Политолог Тарасов: Турция указывает на причастность США к теракту из-за поддержки курдов

Фото: Khalil Hamra / AP

Турция указывает на причастность США к теракту в Стамбуле, потому что Вашингтон поддерживает курдов, считает эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил отказ турков принять соболезнования американцев.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что властям страны известно, откуда координировали теракт в Стамбуле 13 ноября, потому не принимает соболезнований посольства США. Хотя Сойлу намекнул на причастность США к атаке, он не уточнил, какими доказательствами обладают турецкие власти.

«Представители МВД Турции заявляют, что они рассчитывали на более серьезную поддержку своих союзников. Более того, они указывают на причастность к этому своих партнеров по НАТО. Речь идет про США. Причина в том, что Соединенные Штаты активно поддерживают курдов в Сирии и Ираке», — объяснил Тарасов.

По всем признакам появляется фактор разжигания активизации курдской проблемы, затрагиваемой Турцией. В будущем можно ожидать осложнения ситуации в самой Турции, считает политолог.

Правительство Турции усматривает цель теракта в дестабилизации ситуации внутри Турции. Но будет ли разворачиваться какая-то антикурдская кампания, сказать сложно

Станислав Тарасовполитолог

Швеция, Финляндия, курды и НАТО

Еще один вопрос, который может сейчас поднять турецкое правительство, — это вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Тарасов.

«Турция выставила список курдских активистов, действующих на территории этих стран, и требует их выдачи. Вроде бы какие-то договоренности на сегодняшний день существуют, но этот теракт создает негативный фон по поводу возможных действий турецкого правительства», — отметил он.

Политолог убежден, что если из Турции прозвучит заявление о том, что организаторы этого теракта каким-то образом связаны со скандинавскими странами, то это будет означать, что вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО станет еще острее.

«Но если теракт будет привязан только к региональной проблеме, я имею в виду сирийских, турецких, иракских курдов и Рабочую партию Курдистана, то проблема приобретет другой характер. Турки будут более решительно требовать от властей Финляндии и Швеции выдачу курдских активистов», — считает Тарасов.

При этом политолог уверен, что вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО после теракта при любых раскладах будет отложен.

По прогнозам, турок продавят на этом направлении, но сейчас они будут оттягивать вступление этих стран в альянс

Станислав Тарасовполитолог

«Турция может заниматься этим процессом до конца года, перенести это на март месяц, на будущую сессию НАТО. Затем Турция может развести Финляндию и Швецию. Если сейчас идет разговор об одновременном вступлении этих стран, то Турция может предложить сначала ввести Швецию, а потом Финляндию. Потому что шведы поддержали в свое время Турцию по вступлению в ЕС, а финны не поддерживали. Много таких решений. И какое выберет турецкое правительство, сказать пока сложно», — заключил он.

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По последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек, 81 человек пострадал. Правоохранительные органы задержали подозреваемую, гражданку Сирии Ахлам Альбашир, а также мужчину, личность которого не раскрывается. Предполагают, что они причастны к организации теракта. Глава МВД страны подчеркивал, что за взрывом стоят сторонники признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

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Алена Шевченко
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