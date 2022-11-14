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12:08, 14 ноября 2022Мир

Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле

Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что властям страны известно, откуда координировали теракт в Стамбуле 13 ноября, потому не принимает соболезнований посольства США. Цитату приводит РБК.

«Мы не принимаем соболезнования от американского посольства. Мы никого не предаем, но мы больше не можем терпеть предательства», — подчеркнул он. Хотя Сойлу намекнул на причастность США к атаке, он не уточнил, какими доказательствами обладают турецкие власти.

По последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек, 81 человек пострадал. Правоохранительные органы задержали подозреваемую, гражданку Сирии Ахлам Альбашир, а также мужчину, личность которого не раскрывается. Предполагают, что они причастны к организации теракта. Глава МВД страны подчеркивал, что за взрывом стоят сторонники признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

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Виктория Кондратьева
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