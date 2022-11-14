Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:44, 14 ноября 2022Мир

Появились подробности о совершившей теракт в Стамбуле гражданке Сирии

Теракт в центре Стамбула совершила гражданка Сирии, связанная с Курдской рабочей партией

Фото: Turkish Police / Reuters

Теракт в центре Стамбула на улице Истикляль был совершен гражданкой Сирии, связанной с запрещенной в стране Курдской рабочей партией. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на управление безопасности Стамбула.

«Задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир на допросе призналась, что является членом Курдской рабочей партии», — сообщают турецкие правоохранители.

Материалы по теме:
«Страна всегда будет жить» 40 лет санкций и 10 лет войны. Как Сирия противостоит давлению США и Европы?
«Страна всегда будет жить»40 лет санкций и 10 лет войны. Как Сирия противостоит давлению США и Европы?
10 июня 2022
«Он получил все, что хотел» Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
«Он получил все, что хотел»Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
1 июля 2022

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. По последним данным, в результате взрыва погибли шесть человек, 81 — пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с автобусом на российской трассе
Роналду заявил о неуважении к главному тренеру «Манчестер Юнайтед»
Президент Украины прибыл в Херсон
Экономике США предсказали успехи в борьбе с рецессией
Совладельцев российского холдинга по производству бытовой химии отдали под суд
Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле
Москвич не дождался помощи и выпрыгнул из окна девятого этажа при пожаре
Илон Маск предрек будущее человечества
Названо критичное соотношение выплат по кредиту и ежемесячного дохода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.