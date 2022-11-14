Появились подробности о совершившей теракт в Стамбуле гражданке Сирии

Теракт в центре Стамбула совершила гражданка Сирии, связанная с Курдской рабочей партией

Теракт в центре Стамбула на улице Истикляль был совершен гражданкой Сирии, связанной с запрещенной в стране Курдской рабочей партией. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Safak со ссылкой на управление безопасности Стамбула.

«Задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир на допросе призналась, что является членом Курдской рабочей партии», — сообщают турецкие правоохранители.

Взрыв на улице Истикляль произошел днем 13 ноября. По последним данным, в результате взрыва погибли шесть человек, 81 — пострадали.