Москвич не дождался помощи и выпрыгнул из окна девятого этажа при пожаре

«112»: москвич выпрыгнул из окна девятого этажа при попытке спастись от пожара в доме

Житель Москвы не дождался помощи спасателей и выпрыгнул из окна девятого этажа при попытке спастись от пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Возгорание произошло в многоквартирном доме на 3-й Рыбинской улице. На видеозаписи, опубликованной каналом, видно, что из окна квартиры валит густой дым.

По данным канала, мужчина, выпрыгнувший из окна, проживал в горящей квартире, в результате падения он разбился насмерть. Прибывшие на вызов пожарные спасли четырех человек, среди которых оказался ребенок.

Ранее сообщалось, что во время пожара в Санкт-Петербурге родители выбросили из окна многоэтажки своего ребенка, чтобы спасти ему жизнь. Младенца поймали полицейские.